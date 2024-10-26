Bursaspor 3-0\'la Kazandı

Spor

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk

HAKEMLER: Fevzi Erdem Aktaş, Çağrı Ateş, Burak Bakırt

BURSASPOR: Anıl Atağ - Eren Tunalı (Dk. 46 Hamza Gür), Mehmet Yiğit (Dk.63 Furkan Sakı), Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Bora Yılmaz), Furkan Özyapı (Dk. 63 Mehmet Yiğit), Mücahit Can Akçay

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Taylan Arman - Mustafa Emir Akyıldız, Mücahit Çakır, Şemsettin Ender Kılıç, Emir Can Çelik, Arda Keser (Dk. 78 Gökay Iravul), Onur Kolay, Mustafa Demirel (Dk. 72 İbrahim Zeytin), Gökay Eser (Dk. 72 Salih Adalı), Veysel Karani Ünal (Dk. 78 Cemal Kaya), Eray Akar

GOLLER: Dk. 28 Ahmet İlhan, Dk. 69 Mücahit Can Akçay, Dk. 77 Hamza Gür (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ahmet İlhan Özek, Furkan Özyapı (Bursaspor), Emircan Çelik, Şemsettin Kılıç (Belediye Kütahyaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 8'inci hafta maçında kendi sahasında Belediye Kütahyaspor'u ağırlayan Bursaspor rakibini 3-0 mağlup etti. 43 bin taraftar ile kapalı gişe oynanan maçı eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bursa AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, tribünde izledi. Maç öncesinde koltuklara Türk bayrakları da asıldı.