TFF 2. Lig: Bursaspor: 6 68 Aksaray Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Bursaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.
Bursaspor, Matlı Stadyumu'nda 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda Ertuğrul İdris Fırat (2) ve İlhan Depe'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bursaspor, Ertuğrul İdris Fırat (2) ve Eyüp Akcan golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı. - BURSA
