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Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı sonrası ara vermeden Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ümit Şengül yönetiminde yapılan antrenmanla takım, pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

01.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:47
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Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı sonrası ara vermeden idmanlarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda Altınordu maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Dün oynanan Nazilli Belediyespor maçında görev yapan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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