Bursaspor, Arnavutköy maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas oyunlarıyla devam eden çalışma, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, bugün İstanbul'a hareket edecek. - BURSA
