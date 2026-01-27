Bursaspor, Arnavutköy maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Bursaspor, Arnavutköy maçı hazırlıklarını tamamladı

27.01.2026 14:14  Güncelleme: 14:22
27.01.2026 14:14  Güncelleme: 14:22
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Arnavutköy Belediyespor karşılaşması için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanı tamamladı. Takım, İstanbul'a hareket etmek üzere yola çıkıyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas oyunlarıyla devam eden çalışma, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, bugün İstanbul'a hareket edecek. - BURSA

Spor

