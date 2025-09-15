Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor\'u Mağlup Ederek Zirvede Farkı İkiye Çıkardı

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Yeşil beyazlılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirvede farkı 2'ye çıkardı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Bu sonuçla yeşil beyazlılar 12 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Rakipler tökezledi

Ligin ilk 4 haftasında puan kaybetmeyen tek takım konumuna gelen Bursaspor, en yakın rakipleriyle arasındaki farkı da açtı. Güzide Gebze Spor Kulübü, sahasında 1462 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalırken, Isparta 32 Spor deplasmanda Menemen FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Zirvede tek başına

Bu sonuçların ardından 12 puana ulaşan Bursaspor, ikinci sıradaki rakibine 2 puan fark atarak zirvede tek başına kaldı. Ligdeki üstün performansıyla dikkat çeken yeşil beyazlılar, oynadığı 4 maçta 13 gol atıp sadece 1 gol yedi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran binlerce Bursaspor taraftarı, takımlarının 4'te 4 yapmasına coşkulu şekilde eşlik etti. Yeşil beyazlılar, 5. haftada deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi moral depoladı. - BURSA