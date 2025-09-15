Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u Mağlup Ederek Zirvede Farkı İkiye Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u Mağlup Ederek Zirvede Farkı İkiye Çıkardı

Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor\'u Mağlup Ederek Zirvede Farkı İkiye Çıkardı
15.09.2025 09:39  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 yenerek sezonun ilk dört haftasında 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını ikiye çıkardı. Yeşil beyazlı takım, oynadığı 4 maçta 13 gol atıp sadece 1 gol yedi.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Yeşil beyazlılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirvede farkı 2'ye çıkardı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Bu sonuçla yeşil beyazlılar 12 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Rakipler tökezledi

Ligin ilk 4 haftasında puan kaybetmeyen tek takım konumuna gelen Bursaspor, en yakın rakipleriyle arasındaki farkı da açtı. Güzide Gebze Spor Kulübü, sahasında 1462 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalırken, Isparta 32 Spor deplasmanda Menemen FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Zirvede tek başına

Bu sonuçların ardından 12 puana ulaşan Bursaspor, ikinci sıradaki rakibine 2 puan fark atarak zirvede tek başına kaldı. Ligdeki üstün performansıyla dikkat çeken yeşil beyazlılar, oynadığı 4 maçta 13 gol atıp sadece 1 gol yedi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran binlerce Bursaspor taraftarı, takımlarının 4'te 4 yapmasına coşkulu şekilde eşlik etti. Yeşil beyazlılar, 5. haftada deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi moral depoladı. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u Mağlup Ederek Zirvede Farkı İkiye Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:42:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bursaspor, Arnavutköy Belediyespor'u Mağlup Ederek Zirvede Farkı İkiye Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.