Bursaspor Başkanı\'ndan Düzcespor Maçı Değerlendirmesi

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Bursa spor Başkanı Enes Çelik, Düzcespor maçında yaşanan olaylarla ilgili hem eleştiri hem de özeleştiri yaptı. Başkan Çelik, "Bugüne kadar olduğu gibi artı ve eksilerimizi hamaset yapmadan ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, TFF 3. Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Düzcespor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün oynanan Düzcespor-Bursaspor müsabakasında aldığımız galibiyetten dolayı futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Ayrıca tarafımıza göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Düzcespor Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Dün, Başkanlığım döneminde ilk profesyonel müsabakamıza çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi artı ve eksilerimizi hamaset yapmadan ortaya koymamız gerekiyor. Haklı olduğumuz noktalardan en önemlisi bazı emniyet mensuplarının yetkilerini aşarak taraftarımıza orantısız güç kullanımları neticesinde ortaya bizi çok üzen görüntüler çıkmasıdır. Bu konuyla ilgili gerek avukatlarımız aracılığıyla bulunduğumuz hukuki girişimler, gerek idari temaslarımız sonucunda devletimizin gereğini yapacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Tüm Bursaspor camiasının şunu bilmesini isteriz, haklı olduğumuz her durumda biz üstümüze düşenin fazlasını her zaman yapacağız." ifadelerini kullandı.

"450 kapasiteli tribüne 1200 taraftarımız geldi"

Enes Çelik, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Şimdi haksız olduğumuz noktalara gelelim. Tarafımıza ayrılan 225 misafir seyirci kapasitesi girişimlerimiz ve Düzcespor yönetiminin iyi niyetiyle 450'ye çıkarılmıştır. Bu duruma rağmen resmi kayıtlara göre 1200 taraftar maçı izlemek üzere Düzce Stadyumu'na gelmiştir. İçeri giren taraftarımızın bir bölümü üzülerek söylüyorum ki gerçek manada bir bilete sahip olmadan içeri girmiştir. Bundan dolayı bileti olan taraftarlarımızın bir kısmı stadyum dışında kalmıştır. Düzcespor'un bilet satış noktasından bilet satın alarak Kapalı Tribüne giren 150 civarı taraftarımız kalkıp takımımız lehine tezahürat yapmaya başlamıştır. Bir an için kendimizi karşı takımın yerine koyalım, bizim Atatürk Stadyumumuzda Bursasporumuza ait tribünlerde rakip taraftarların kalkıp tezahürat yaptığını Düzceye gelen taraftarlarımızın bir kısmı, bir spor müsabakasına gelinmemesi gereken, Bursaspor camiasının hiçbir ferdine yakışmayacak hal ve tutumlar sergilemiştir. Son söz olarak özetle; Yönetim Kurulu olarak ana amacımız Bursaspor marka değerini üst seviyeye çıkarmaktır. Bu noktada görev sadece yönetim kuruluna değil, özellikle deplasman maçlarında taraftar guruplarımıza aittir. Lütfen bundan sonraki deplasman ve iç saha müsabakalarında sergilediğimiz davranışların takımımızın imajına zarar verip vermediğini gözeterek hareket edelim." - BURSA