Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Maddi manevi mücadelemizi kimseye yedirmeyeceğiz - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Maddi manevi mücadelemizi kimseye yedirmeyeceğiz

Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Maddi manevi mücadelemizi kimseye yedirmeyeceğiz

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün kamu yararı vasfına sahip olduğunu ve yönetimsel yanlışların yeni yönetim kurulu sorumluluğunda olmadığını belirtti. Ayrıca, kulübün geliri bulunmadığını ve transfer tahtasının açılmasıyla güven ortamının oluşmasına katkı sağlamayı düşünmeyenlere izin vermeyeceklerini vurguladı. Çelik, Bursaspor'u ve gönül verenlerini korumakla mükellef olduklarını ve mücadele veren insanların hakkını kimseye yedirmeyeceklerini ifade etti.

21.07.2024 18:27
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Bursa spor Başkanı Enes Çelik, "İki aydır her şeyi bırakarak, maddi manevi mücadele veren insanların ve kulübümüzün hakkını kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isterim" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Değerli Bursalılar ve Bursasporlular... Son günlerde kulübümüzle ilgili yapılan birtakım açıklamalar ve taraftarlarımızdan gelen binlerce mesaj, Bursaspor'un ne olduğunu ve bu şehir için ne ifade ettiğini bilmeyenler, bu açıklamayı yapmamız' zorunlu kılmıştır.

1- Bursaspor kulübü, Bursa'daki Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı vasfına sahip tek spor kulübüdür ve Türkiye'deki kamu yararı kapsamındaki 10 futbol kulübünden bir tanesidir. Bu demektir ki, örneğin kamu kurumları bizim niteliğimizden dolayı bize öncelik tanıyabilir.

2- Bundan önceki bazı dönemlerde bilerek ya da bilmeyerek yönetimsel yanlışlar sergilendiği için, göreve henüz iki ay önce gelen yeni yönetim kurulumuzun sorumluluğu içerisinde değerlendirilemez.

3- Mevcut Bursaspor yönetimi olarak 2 ay içinde sponsorluklar ve hibelerle yaklaşık 270 milyon Türk Lirası'nı kulübümüze kazandırdık. Ancak kulübümüzün şu an için geliri bulunmamakta olup yıllık toplam 5 milyon Türk Lirası civarındaki geliri ise haciz altındadır.

4- Kulübümüz bünyesinde altyapımızda 23, A takımımızda 8 olmak üzere toplam 31 antrenör görev yapmaktadır. Ayrıca 240'ı profesyonel, 330'u kursiyer niteliğinde toplam 570 sporcu bulunmaktadır. Yani Bursaspor, birilerinin bilmediği gibi normal bir 3. Lig takımı olsa 3-4 antrenör ve 7-8 çalışana sahip olması yeterli olurdu. Ancak halihazırdaki 31 antrenörümüz ve 80 çalışanımızla icra ettiğimiz bir milyonumuz ve 61 yıllık şanlı bir tarihimiz var.

5- Transfer tahtasının açılması ve yeni transferlerimizle birlikte güven ortamının oluşmasına kayıtsız kalarak, bu olumlu havaya katkı sağlamayı düşünmeyenlerin, insanların hevesini kırmasına izin vermeyeceğiz.

6- Bursaspor Kulübü Başkanı olarak belirtmek isterim ki; yüzbinlerce taraftarı olan Bursaspor'u ve gönül verenlerini üzecek herhangi bir açıklama daha yapılacak olursa, göstereceğimiz tepkimizin daha öncekilerden farklı olacağı bilinmelidir. Temsil ettiğimiz kurumu ve gönül verenlerini korumakla mükellefiz. İki aydır her şeyi bırakarak, maddi-manevi mücadele veren insanların ve kulübümüzün hakkını kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isterim." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Maddi manevi mücadelemizi kimseye yedirmeyeceğiz - Son Dakika

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