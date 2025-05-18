Bursaspor Başkanından Transfer İçin Siyasi Destek İsteği

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Ankara ve İstanbul'dan iki önemli oyuncu için siyasi destek istediklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi TV'nin Spor Kafe programına konuk olan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Beş transferi tamamladıklarını belirten Çelik, takviyelerin süreceğini ve özellikle iki kritik oyuncunun transferi için siyasi destek istediklerini açıkladı.

"5 oyuncuyu aldık, 5 oyuncu daha alacağız"

Kadronun şekillenmeye başladığını söyleyen Başkan Çelik, "Bildiğiniz gibi 5 transferi tamamladık. Şimdi sırada 5 oyuncu daha var. 1 sol bek, 2 tane 8 numara, 1 tane 6 numara ve 1 forvet transferi yapacağız. Ligler henüz tamamlanmadı ama biz planlamamızı sürdürüyoruz. İki tane bizim için çok önemli oyuncu var. Biri Ankara'dan, biri İstanbul'dan. Ankara'daki oyuncuyla ilgili kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuyu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ilettim. İstanbul'daki oyuncu için ise Mustafa Varank Bakanımıza durumu aktardım. Oyuncularla bir sorunumuz yok. Bonservis sorunları çözülürse bu iki oyuncu Bursaspor'a ciddi katkı sağlar" diye konuştu.

Transferde isim vermekten kaçınan Çelik, taraftara sabırlı olmaları çağrısında bulunarak, "Beş transferi birden açıklayınca taraftarımız alıştı ama süreç devam ediyor. Her adımı dikkatle atıyoruz" dedi. - BURSA