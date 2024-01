Bursaspor Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin: Bu sezon ligin en düşük bütçeli takımıyız

Bursaspor Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, ilk yarı değerlendirmesinde, "Bu sezon 1.6 milyon dolar ile ligin en düşük bütçeli takımıyız. Diğer takımlar 8. ve 9. Yabancı oyuncularını transfer ederken ligde yoluna 5 yabancı ile devam eden iki takımdan biriyiz" dedi.

Bursaspor Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Başkan Sezgin, "Bu sezon yeni bir yapılanmaya girdiğimiz için sezona çok geç başladık. Tüm takımlar transferlerini Haziran ayında bitirirken biz dar bir havuz olmasına karşın kadromuzu Ağustos başında kurabildik. Genel Menajerliğe Türkiye Basketbol Federasyonu'nda uzun yıllar Yerel Ligler direktörü olarak çalışan Özgün Önver'i getirdik. Akabinde Euroleague'de yıllarca baş antrenörlük yapan Avrupa'nın saygı duyduğu Jure Zdovc'a takımı teslim ettik. Önceliğimiz formanın hakkını veren, terinin son damlasına kadar savaşan, yenilse de taraftarın ayakta alkışladığı bir takım oluşturmaktı ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bu sezon 1.6 milyon dolar ile ligin en düşük bütçeli takımı olduğumuzu da söyleyemeden geçemeyeceğim. Buna oyuncu, teknik ekip, altyapı ve idari kadro ile seyahat organizasyon dahil. Diğer takımlar 8. ve 9. Yabancı oyuncularını transfer ederken ligde yoluna 5 yabancı ile devam eden iki takımdan biriyiz" dedi.

"Hayal satmadık"

Sezer Sezgin şöyle devam etti: "Bu sezon bütçe anlamında biraz küçülmemiz gerekiyordu. EuroCup finali oynadığımız sezon ile bu sezon arasında neredeyse yarı yarıya bütçe farkı var. Basketbol sadece ana sponsorların verdiği destekle sürdürülebilen bir branş. Biz ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen oyuncu, teknik ekip, personel maaşlarını, SGK ve vergisini zamanında ödeyen bir kulüp olmak istedik ve şu an başarılı şekilde çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Biz kimseye sezon başında 'Bu takım ilk 8'e oynar. Avrupa'da finale kalır' diye hayal satmadık. Her zaman şeffaf olduk. Bizim için sürdürebilirlik önemli. Bu şehrin en büyük markası olan Bursaspor'un şu an İstanbul ve Avrupa takımları ile mücadele ettiği tek branş burası. Bunun içinde elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman hata yapmak istemiyoruz."

"İsrail takımını yenen tek Türk takımı bizdik"

"Türkiye Kupasına katılma hakkını averajla kaçırdık" diyen Sezer Sezin, "Ligde Beşiktaş'ı ve Darüşşafaka Lassa'yı içerde, Galatasaray'ı deplasmanda yendik. Fenerbahçe Beko deplasmanında son topa kadar mücadele edip son saniyelerde maçı kaybettik. Bu sezon ilk kez mücadele ettiğimiz ve İsrail takımlarıyla yaşanan sorun nedeniyle 4 maçımızı deplasmanda oynamak zorunda kaldığımız Şampiyonlar Ligi'nde diğer gruplardaki takımlar 2 galibiyetle bir üst tura çıkarken biz 3 galibiyete rağmen averajla bir üst tura çıkamadık. Geçen sezonun şampiyonu Alman Telekom Bonn'u ve İsrail'in Hapoel Holon takımlarını deplasmanda yenerek taraftarımıza büyük gurur yaşattığımız düşünüyorum. Ayrıca o galibiyetten sonra Türk takımları içerisinde bir İsrail Takımını yenen tek Türk takımı bizdik. Ligin ilk yarısı sona erdi. İkinci devre Pazar günü saat 18.00'de evimizde oynayacağımız Türk Telekom maçıyla başlıyor. Bu kulübün kuruluşundan bu yana başkanlığını yapan bir kardeşiniz olarak büyük Bursaspor taraftarından tek ricam her zaman yanımızda olun ve takımı son topa kadar destekleyin" ifadelerini kullandı. - BURSA