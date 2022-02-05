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Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.02.2022 12:52
Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı takımın ligin 23. haftasında bugün iç sahada Altınordu ile oynayacağı karşılaşma öncesi yapılan olağan PCR testi sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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PCR Testi, Altınordu, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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