Bursaspor\'da Muhammet Demir\'in Durumu İyi

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, Arnavutköy maçında sakatlanarak oyundan çıkan Muhammet Demir'in durumunun ciddi olmadığını, Adana maçına yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, 3-1 kazanılan Arnavutköy Belediyesi SK maçında sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Muhammet Demir hakkında yaptığı açıklamalarda şu cümleleri kurdu;

"Muhammet'in arka adalesinde bir sertlik hissettik. O an bizimle konuşarak 'isterseniz zorlayabilirim' diyerek fedakarlık yapmak istedi ama biz riske girmedik. Muhammet bizim için çok kıymetli bir oyuncu. 34 haftalık uzun bir maratonda daha büyük bir sorun yaşamamak adına tedbirli davrandık. Şu anda durumu iyi, yalnızca adalesinde sertlik var. Tedavisine başlanacak ve Adana maçına yetişmesi için çaba göstereceğiz."

21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Muhammet Demir'in yerine genç oyuncu Ertuğrul İdris Furat forma giymişti. Furat da oyuna girdikten kısa süre sonra gol atarak galibiyete katkı sağlamıştı. - BURSA