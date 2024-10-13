TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçında ev sahibi takımın taraftarları, tribünlerde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açarak, kadın ölümlerine dikkat çekti.
Bursaspor taraftarı, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 6'ncı haftasında Kahramanmaraşspor maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları, kadın cinayetlerinde ölenlerin isimlerinin yazıldığı pankartlar açtı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.
Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan Kadın Cinayetlerine Dikkat! - Son Dakika
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