Bursaspor'dan Kadın Cinayetlerine Dikkat! - Son Dakika
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Spor

Bursaspor'dan Kadın Cinayetlerine Dikkat!

Bursaspor\'dan Kadın Cinayetlerine Dikkat!

Bursaspor taraftarları, Kahramanmaraşspor maçı öncesi kadın cinayetlerine dikkat çekti.

13.10.2024 20:19
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçında ev sahibi takımın taraftarları, tribünlerde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açarak, kadın ölümlerine dikkat çekti.

Bursaspor taraftarı, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 6'ncı haftasında Kahramanmaraşspor maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları, kadın cinayetlerinde ölenlerin isimlerinin yazıldığı pankartlar açtı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraşspor, Bursaspor, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'dan Kadın Cinayetlerine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fevzi Kocakulak:
    Cinayetin kadını erkeği olmaz Cinayet kime karşı işlenirse işlensin cinayettir Büyük günahtır 0 0 Yanıtla
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