Bursaspor'dan Kombine Başarısı

15.09.2025 10:19
Bursaspor, 32 bin kombine satışıyla Türkiye liglerinde ikinci sırada. Aileler tribünleri dolduruyor.

BURSASPOR, geçen sezon 3'üncü Lig 1'inci Grup'u şampiyon tamamlayarak, 2'nci Lig'e yükselmişti. Bu sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, Türkiye futbol liglerinde 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyaz tribünlerin büyük bölümünü ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Türkiye futbol liglerinde 42 bin kombine satışıyla ilk sırada bulunan Galatasaray'ın ardından 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da her maça ortalama 40 bin taraftar önünde başlayan yeşil-beyazlılarda, tribünlerin büyük bölümünü aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.

BAŞKAN ÇELİK: STADIMIZIN KAPASİTESİ FAZLA OLSA, DAHA FAZLA KOMBİNE SATILABİLİR

Neredeyse her maçı kapalı gişe oynandıklarını belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "En büyük itici gücümüz seyircidir. Taraftarlarımız bizim için en önemli unsurdur. Bursa'da maçların geçen yıldan beri sosyal aktivite haline gelmesiyle birlikte alileler de geliyor. Stadımızın kapasitesi daha büyük olsa, çok daha fazla kombine satılabilir. Bursaspor maçları artık bir sosyal etkinlik haline geldi ve pek çok taraftar aileleriyle birlikte maç izlemeye geliyor" ifadelerini kullandı.

