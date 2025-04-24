Bursaspor\'dan Süper Lig Hedefi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şampiyonluk kupasıyla kendisini ziyaret eden Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Bursaspor'un her zaman maddi ve manevi yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozbey, "Seneye de aynı şekilde Bursaspor'un başarılı olacağına inanıyoruz. Hedef Süper Lig" dedi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Bursaspor'un Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluk kupasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret eti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, zorlu bir süreçten geçerek bir üst lige çıkmayı başaran Bursaspor'un yeni hedefleri konuşuldu.

"Hedef Süper Lig"

Bursaspor'un tüm Bursaspor sevdalılarına mutluluk yaşattığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir takımın nasıl dirilebileceğinin, nasıl şahlanabileceğinin ve kentle birlikte nasıl yukarıya doğru tırmanabileceğinin tüm Türkiye'ye gösterildiğini belirtti. Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarı kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Siz olmasaydınız Bursaspor bu başarıları yakalayamazdı. Çok net söylüyorum. Birileri düşsün diye uğraşırken, Enes Çelik ve yönetimi 'Hayır, Bursaspor düşmeyecek. Yukarıya çıkacak' diyerek uğraştı. Bursa kenetlendi. Bizler de her zaman maddi ve manevi destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu şampiyonlukları Süper Lig'e kadar yaşayacağız. Süper Lig'de de yukarılara oynayan ve şampiyon olabilecek takım kurup Bursa'nın layık olduğu yere gelmesini sağlayacağız. Sahadaki 12. futbolcu dediğimiz taraftarımız da muhteşemdi. Avrupa'da bile Bursaspor'un konuşulduğunu biliyoruz. Kupa, Bursaspor'a yakıştı. Şimdiden önümüzdeki sezonun hazırlıkları yapılıyordur. O konuda da yönetimin yanındayız. Seneye de aynı şekilde Bursaspor'un başarılı olacağına inanıyoruz. Hedef Süper Lig" diye konuştu.

"Daha güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, teşekkür ziyaretleri kapsamında siyasi partilerin il başkanlıklarının ardından belediyeleri ziyaret etmeye başladıklarını ifade etti. 11 aylık yoğun ve yorucu bir süreç geçirdiklerini dile getiren Enes Çelik, "Bu süreçlerin birçoğunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile istişarelerimizi yaptık. Özellikle sponsorluk anlaşmaları, BURFAŞ B Kafe'lerdeki gelirler ve Mahmut Orhan konseri noktasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey desteklerini esirgemedi. Fiziken de sürekli stadyumda birlikteydik. Bizi bir gün olsun yalnız bırakmadılar. Bursa'da sağlanan birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Çok şükür bu kadar emek boşa gitmedi. Kupayı getirmek nasip oldu. İnşallah önümüzdeki sene bu zamanlarda kupanın biraz büyüğünü tekrar getirmek istiyoruz. Verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Daha güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Taraftarımıza ayrı parantez açmamız gerekir. Türkiye'de ve dünyada konuşuldular. 25 bin kombine şimdiden satıldı. 40 bin kombinenin tamamını satıp önümüzdeki sene bu alanda da ayrı bir rekor kırmak istiyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA