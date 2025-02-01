Bursaspor, Ergene Velimeşe'yi 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Bursaspor, Ergene Velimeşe'yi 2-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Ergene Velimeşe\'yi 2-0 Mağlup Etti

3'üncü Lig 1'inci grup 18'inci hafta maçında lider Bursaspor, sahasında son sıradaki Ergene Velimeşespor'u 2-0'lık skorla geçerek galibiyetine devam etti. Goller Mücahit Can Akçay ve Mehmet Yiğit tarafından atıldı.

01.02.2025 16:57  Güncelleme: 17:02
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STAT: Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Ahmet Türkeş

BURSASPOR: Anıl Atağ, Berkan Mahmut Keskin, Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Hamza Gür, Musa Çağıran (Dk.71 Yiğitali Bayrak), Furkan Özyapı, Sedat Cengiz (Dk.77 Vefa Temel), İlhan Depe (Dk.61 Bora Yılmaz), Mustafa Genç (Dk.46 Ahmet İlhan Özek), Mücahit Can Akçay (Dk.77 Tahir Babaoğlu)

ERGENE VELİMEŞE: Emre Yılmaz, Burak Selver Yıldız, Abdulcabrail Akbulut, Mert Er Estik, Ercan Şirin, Mete Karahan (Dk.74 Emirhan Aslan), İbrahim Fatih Dilek, Ahmet Bahçıvan (Dk. 90+5 Muhammet Enes Artarslan, Hüseyin Çolak, Efe Can Saçıkara (Dk.46 Mehmet Çetin), Alihan Bel (Dk.83 Muhammet Sipahiler)

GOLLER: Dk. 11 Mücahit Can Akçay, Dk. 56 Mehmet Yiğit (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Musa Çağıran (Bursaspor), Mehmet Çetin (Ergene Velimeşe)

3'üncü Lig 1'inci grup 18'inci hafta maçında kendi sahasında grubun son sırasında yer alan Ergene Velimeşespor'u ağırlayan lider Bursaspor, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Kaynak: DHA

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