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Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Adanur, istifa çağrılarına cevap verdi - Son Dakika

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Adanur, istifa çağrılarına cevap verdi

25.01.2022 23:33
Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Adanur, istifa çağrılarına cevap verdi

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Bugün istifa etmek çözümse söz veriyorum bu işin akil insanları var yarın hepsinin gözünün önünde ben istifa mektubunu yazarım." dedi.

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Bugün istifa etmek çözümse söz veriyorum bu işin akil insanları var yarın hepsinin gözünün önünde ben istifa mektubunu yazarım." dedi.

Adanur, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, istifa ve yeni bir kongre süreciyle ilgili camiadan çok büyük taleplerin olduğunu söyledi.

Kulübün Süper Lig'e çıkması hedefiyle 5 Haziran'da göreve geldiklerini anlatan Adanur, "Bursaspor'un uzun dönemdir burada kalması hiçbirimiz tarafından kabul edilebilir bir durum değil. Biz de iyi niyetlerle Bursaspor kötü bir duruma düşmesin, yaşasın ayakta kalsın diye göreve geldik. Sonuçta Bursaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz ama belli bir düzeyde ve güçte olması lazım. Biz de bir fayda sağlayabilir miyiz diye yola çıktık." dedi.

Ortada çok ciddi bir sportif başarısızlık olduğunu dile getiren Adanur, "Bu konuda ben hiçbir şey yapmadım diyemem. Sonuçtan kulübün ikinci başkanıyım yani sorumlusuyum. İnsanlar bana güvenerek oy verdi. Seçimlerden önce vaat ettiğimiz bir para vardı yönetim olarak. '40 milyon lira sezon sonuna kadar Bursaspor'a vermeyi taahhüt ediyoruz' demiştik. Verdiğimiz sözü 2,5 ay içinde gerçekleştirdik. Yetmedi bugüne kadar sadece yönetim olarak 74 milyon lira kulübe katkı sağladık. Gelirler olduğu zaman 23 milyon 400 bin lirasını geri almışız. Şu an içeride 50 milyon lira yönetim katkısı var." diye konuştu.

Adanur, bu konuda kimseyi suçlamayacağını, Bursaspor'un başarısızlığında en büyük suçlunun kendisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada yönetici arkadaşlarımız, camiadan büyüklerimiz ve danıştığımız insanların hepsi iyi niyetlerle bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de iyi niyetle bir şey yapmaya çalıştık. Bursaspor'un zarar görmemesi adına elimizden gelen maddi ve manevi gücümüz neye yettiyse bütün emekleri sarf ettik. Ortada herkesin kabul ettiği ve sorumluluğundan kaçmadığı bir sportif başarısızlık var. Bunun sonunda da camiadan talepler, istekler var. En büyük istek, istifa ve kongre kararının alınması. Böyle bir istek var talep varsa bizim tarafımızdan her zaman kabul edilebilir bir şeydir. Camianın içinde kutuplaştırma çıkaran başkan olmak istemiyorum. Açıkçası ben kavga istemiyorum. Kavganın, kaosun Bursaspor'a faydalı olmadığını biliyorum. İyi niyetle, aklımızın ve gücümüzün yettiğince bir yola çıktık. Bu yolda başarısız olduysak diretmenin, ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Şehrimize ve şehrin bir numaralı markası olan kulübe zarar veren insanlar olmak istemiyoruz."

İnsanların yönetimin istifa etmesini istediğini dile getiren Adanur, şunları kaydetti:

"Gerçekten istifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım. Hiçbir sorun yok. Biz istifa etiğimiz zaman 2 aylık bir süreç olacak yeni bir genel kurul olması için. Burada 8-9 tane maçımız olacak. Yarın istifa ettiğimiz zaman alacaklı olan futbolcular inanın hepsi TFF'ye başvurmak zorunda kalacaklar. Hiç konuşmadım ama ben teknik heyetin de kalabileceğini düşünmüyorum. Bu kaotik ortamda insanlar panik yapacaklarına inanıyorum. İstifa ettiğimizi düşünün, 8 hafta sonra gelecek insanın önünde gereken paralar, açılmamış bir tahta, sözleşmesi feshedilecek oyuncular var. 8 hafta sonrasını düşünün. Bugün istifa etmek çözümse söz veriyorum bu işin akil insanları var yarın hepsinin gözünün önünde ben istifa mektubunu yazarım. Yarın saat 15.00'te akil insanlarımız gelsinler istifa etmemiz gerekiyorsa onların önünde o istifa kağıdını imzalayayım ama bu ne kadar doğru. Bunun sonuçlarını kim kabul edecek? Kim karşılayabilecek? Ben bu işin içinden çıkamıyorum. O kişiler 'Bu duruma rağmen bile yönetimin istifa etmesini istiyoruz' diyorlarsa eller havaya biz istifa etmeye razıyız."

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Bursaspor, Kongre, Futbol, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Adanur, istifa çağrılarına cevap verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Adanur, istifa çağrılarına cevap verdi - Son Dakika
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