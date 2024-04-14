Bursaspor İnfo Yatırım, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u iki uzatma sonunda yendi

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Nazlı Çisil Güngör
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Neal 12, Ömer Utku Al 2, Michineau 10, Semih Erden 2, Brown 30, Mutaf 16, Metin Türen 2, Gavrilovic 17
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 25, Cruz 23, Luther 14, Ege Arar 12, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 9, Barış Çağan Özkan 2
1. Periyot: 10-18
Devre: 32-33
3. Periyot: 51-51
Normal Süre: 75-75
1. uzatma: 87-87
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki uzatma sonunda 102-94 yendi.
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
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