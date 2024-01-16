 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursaspor İnfo Yatırım, Serhan Kavut'u başantrenör olarak atadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor İnfo Yatırım, Serhan Kavut'u başantrenör olarak atadı

Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Jure Zdovc ile yollarını ayırarak Serhan Kavut ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kavut, takımın eski kaptanı ve son olarak yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.

Bursaspor İnfo Yatırım, Serhan Kavut\'u başantrenör olarak atadı
16.01.2024 - 23:26,  Güncelleme: 23:26
Abone Ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenörlük görevine Serhan Kavut'u getirdi.

Başantrenör Jure Zdovc ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Bursaspor İnfo Yatırım, takımda son olarak yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Serhan Kavut ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız Serhan Kavut'a emanet. Basketbol takımımızın temellerinin atıldığı dönemde kaptanlığımızı üstlenen, son olarak da yardımcı antrenörlüğümüzü yapan Serhan Kavut, başantrenörlük görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

basketbol, Bursaspor, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor İnfo Yatırım, Serhan Kavut'u başantrenör olarak atadı - Son Dakika


23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı

Son Dakika
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 23:39:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor İnfo Yatırım, Serhan Kavut'u başantrenör olarak atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement