Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor'u 3-0 ile Geçti - Son Dakika
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Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor'u 3-0 ile Geçti

Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor\'u 3-0 ile Geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider konumda olan Bursaspor, kendi sahasında Kemerkent Bulvarspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Sedat Cengiz, Ahmet İlhan Özek ve Mücahit Can Akçay'ın golleriyle galibiyet elde edildi.

16.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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Hasan BOZBEY/BURSA,

STAT: Bursa 100.Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Mustafa Güçer, Mehmet Sonay

BURSASPOR: Anıl Atağ, Hamza Gür, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel (Dk86 Furkan Sakı), Sedat Cengiz (Dk.70 Furkan Özyapı), Bilal Güney (Dk.46 Yiğitali Bayrak), İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek (Dk.88 Bora Yılmaz), Muhammet Demir (Dk.70 Mücahit Can Akçay), Musa Çağıran

KEMERKENT BULVARSPOR: Emirhan Emir, Fatih Kızılay, Erkin Kocakahya, Deniz Solmaz, Hasan Güleryüz (Dk.77 Bartu Ermiş), Enes Ersoy Öztürk (Dk.66 Anıl Emre Yılmaz), Salim Farsak, Kaan Güldü, Görkem Güven (Dk.77 Emin Temel), Ayberk Altan (Dk.66 Oğuzhan Köseoğlu), Gülhan Üreyen (Dk.71 Tezcan Erdoğan)

GOLLER: Dk.6 Sedat Cengiz, Dk.55 Ahmet İlhan Özek, Dk.88 Mücahit Can Akçay (Bursaspor)

SARI KARTLAR: İlhan Depe, Furkan Özyapı (Bursaspor), Görkem Güven, Deniz Solmaz (Kemerkent Bulvarspor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider olan Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kemerkent Bulvarspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip, 40 bin seyircisi önünde oynanan maçı Sedat Cengi, Ahmet İlhan Özek ve Mücahit Can Akçay'ın golleriyle 3-0 kazandı.

Kaynak: DHA

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