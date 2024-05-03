Bursaspor Kulübü, Vanspor FK maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı

Bursaspor Kulübü, Vanspor FK maçının seyircisiz oynanacağını resmen açıkladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulunun 02.05.2024 tarihinde yapılan toplantıda alınan 2024/05 karar gereği 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'muzdaki ACNTurk Sigorta Van Spor FK karşılaşmamız seyircisiz oynanacaktır." - BURSA
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