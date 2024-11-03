Bursaspor, Kuşadasıspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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Bursaspor, Kuşadasıspor'u 4-1 Yendi

Bursaspor, Kuşadasıspor\'u 4-1 Yendi

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta Kuşadasıspor'u 4-1 ile mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

03.11.2024 17:13
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Nesine 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor'u 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Evren Aydoğan, Selçuk Gökgöz, Eyüp Özer

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu (Sedat Çelik dk. 46), Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Furkan Sakı dk. 74), Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Ahmet İlhan Özek (Barış Dalkıran dk. 81), İlhan Depre, Mücahit Can Akçay (Muhammet Demir dk. 74)

Kuşadasıspor: Fatih Değirmenci, Ender Alkan, Serkan Yola, Eyüp Oskan (Berke Avcı dk. 90), Muhammef Fatih Öztekin, Batuhan Özduran (Bilal Selamet dk. 78), Emir Şenocak, Muhammet Özvardar (İsmail Onur Kalkan dk. 90), Yunus Emre Dursun (Hüseyin Cihan Avcı dk. 78), Okan Batın Kilmen, Abdullah Çınar (Ferhat Öztaşdelen dk. 65)

Goller: İlhan Depe (dk. 48), Sedat Çelik (dk. 69), Musa Çağıran (dk 76), Muhammet Demir (dk. 89) (Bursaspor), Muhammet Özvardar (dk. 81) (Kuşadasıspor)

Sarı Kartlar: Muhammet Özvardar (Kuşadasıspor) Sedat Cengiz (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Musa Çağıran (Bursaspor) - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Kuşadasıspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor, Kuşadasıspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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