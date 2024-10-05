Bursaspor, Manisa\'yı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Basket, evinde karşılaştığı Bursaspor Basketbol'a 83-71 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
Manisa Basket: Pickett 2, Lee 12, Echodas 14, Freeman 9, Yunus Emre Sonsırma 14, Besson 15, White Jr. 2, Leon Apaydın 2, Ahmet Safa Yılmaz 3, Cengizhan İvedi.
Bursaspor Basketbol: Brown 18, Michineau 20, Grantham 9, Sharma 7, Mutaf 12, Pipes Jr. Ömer Utku Al 6, Gavriloovic 4, Berkay Candan 5, Nusret Yıldırım.
1. Periyot: 19-22 (Bursaspor lehine)
Devre: 31-41 (Bursaspor lehine)
3. Periyot: 53-56 (Bursaspor lehine) - MANİSA
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