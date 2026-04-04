Bursaspor, Mardin'i 2-0 Mağlup Etti
Bursaspor, Mardin'i 2-0 Mağlup Etti

04.04.2026 18:59
Bursaspor, Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Esra Arıkboğan, Sabri Üstünel

BURSASOR: Kerem Matışlı, Talha Yünkuş (Dk. 73 Hamza Gür), Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Hakkı Türker), Sefa Narin, Halil Akbunar (Dk. 73 Musa Çağıran), Salih Kavrazlı (Dk. 46 Ertuğrul İdris Furat), İlhan Depe, Emir Kaan Gültekin (Dk. 86 Baran Başyiğit)

MARDİN 1969 SPOR: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Dk. 82 Mertan Öztürk), Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin (Dk. 67 Bünyamin Balat), Ahmet Ülük, Mustafa Şengül (Dk. 59 Berkay Doğan), Miraç Acer, Melih İnan (Dk. 59 Mehmet Manış), Barış Sağır

GOLLER: Dk. 53 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 89 Baran Başyiğit (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Halil Akbunar, Alperen Babacan, Soner Aydoğdu, Sefa Narin, Hakkı Türker (Bursaspor) Abdullah Aydın, Yalçın Kılınç (Mardin 1969 Spor)

Bursaspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 32'nci hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Mardin 1969 Spor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek en yakın rakibine 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bursaspor, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım
İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
23:02
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
22:53
Agbadou’dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir
22:23
Beşiktaş’tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
22:16
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
19:28
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
