Bursaspor, Menemen FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bursaspor, Menemen FK ile oynayacağı kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce'de yapılan antrenmanda taktik çalışmalar öne çıktı.

Bursaspor, ligin 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Menemen FK maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenman, oyuncuların fiziksel olarak maça hazırlanması ve taktiksel planlamaların uygulanması açısından önemli bir çalışma oldu.

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Ardından pas organizasyonlarına yönelik çalışmalar yapan oyuncular, teknik ekibin belirlediği program doğrultusunda tempolu bir antrenman süreci geçirdi. Çalışmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlara ağırlık verildi.

Bursaspor, Menemen FK karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - BURSA