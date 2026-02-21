Bursaspor, Menemen'i 3-1 ile Geçti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, Play-Off'u hedefleyen Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek iddiasını sürdürdü. Konuk yeşil-beyazlılar maçın 12'nci dakikasında Soner Aydoğdu'nun golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Menemen FK 26'ncı dakikada Arda Çolak ile beraberliği yakaladı: 1-1. Bursaspor 45+3'üncü dakikada Salih Kavrazlı'nın ayağından ikinci golü buldu ve devreye 2-1 galip girdi. Menemen FK'da Erkan Gövercin 89'uncu dakikada kırmızı kart görürken, Bursaspor 90+6'ncı dakikada İlhan Depe'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 57'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Menemen FK ise 39 puanda kalarak Play-Off yarışından uzak kaldı.