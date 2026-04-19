Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti

19.04.2026 17:39
Bursaspor, Somaspor'u 5-1 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi, ancak kutlamalar ertelendi.

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Emrullah Baydar, Ali İmran Genli, Semih Tuna

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Barış Gök, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 74 Sefa Narin), Alperen Banacan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Hamza Gür), Soner Aydoğdu (Dk. 74 Emir Kayacık), Eyüp Akcan, Halil Akbunar, İlan Depe, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Ertuğrul Furat), Emir Kaan Gültekin (Dk.74 Baran Başyiğit)

SOMASPOR: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Ömür Pektaş, Sinan Alkaş (Dk. 70 Emre Tepegöz), Emir Şenocak (Dk. 62 Namık Barış Çelik), Emre Sağlık, Mehmet Gündüz, Emre Gürsel Hürcan, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz, Yusuf Avcılar

GOLLER: Dk. 11, Dk. 72 Emir Kaan Gültekin, Dk. 51 Eyüp Akcan, Dk. 65 Emre Sağlık (KK), Dk. 69 Ertuğrul Furat (Bursaspor), Dk. 85 Namık Barış Çelik (Somaspor)

SARI KART: Yusuf Avcılar (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında kendi sahasında Somaspor'u ağırlayan Bursaspor rakibini 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1'inci Lig'e yükseldi

KUTLAMALAR ERTELENDİ

Bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar şampiyonluk coşkusu yaşarken, yeşil-beyazlı kulübün aldığı karar gereği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedeniyle şampiyonluk kutlaması yapılmayacak.

40 BİN TARAFTARLA ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ

45 bin 450 taraftarın izlediği karşılaşmayı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da takip etti. Bursaspor tribünleri, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı. Kulüp Başkanı Enes Çelik'in de yer aldığı koreografide, Bursaspor'un Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

GÖKHAN KIRDAR'DAN MAÇ ÖNCESİ 'CENDERE' PERFORMANSI

Karşılaşma öncesi Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar da 'Cendere' performansıyla tribünleri coşturdu.

Kaynak: DHA

