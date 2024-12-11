Bursaspor taraftar grubu Texas'ın, TFF 3. Lig'in 6. haftasında oynanan Bursaspor- Kahramanmaraşspor maçı öncesi tribünlerde yaptığı öldürülen kadınların isimleri yazılı pankart koreografisi TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.
Bursaspor taraftar grubu Texas, TFF 3. Lig'in 6. haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraş maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Müsabaka öncesi seremonide tribünlerde öldürülen kadınların isimleri yazılı pankart açılması, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü. Ödül, 14 Aralık Cumartesi günü Bursaspor'un, Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecek. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor Taraftarından Anlamlı Koreografi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?