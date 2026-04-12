Bursaspor Taraftarından Eskişehir\'e Yoğun İlgi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor taraftarları, maç öncesi Eskişehir'de coşkulu bir şekilde sokaklarda dolaşıyor.

Ankara Demirspor ile oynayacağı maç için Eskişehir'e gelen Bursaspor taraftarı, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Maç saatini heyecanla bekleyen taraftarlar, tezahüratlar yaparak yeşil-beyaz kıyafetleriyle sokaklarda dolaştı.

TFF. 2. Lig 32. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor ile Bursaspor mücadele edecek. Bugün saat 15.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak maç için on binlerce Bursaspor taraftarı Eskişehir'e geldi. Otobüsler ve şahsi araçları ile gelerek geceyi Eskişehir'de geçiren çok sayıda taraftar, günün erken saatlerinden itibaren kent merkezine akın etti. Çi börek gibi geleneksel lezzetleri deneyip şehre özgü yerleri gezen Bursasporlular, yeşil-beyaz formaları ve atkıları ile renkli görüntüler oluşturdu. Hep bir ağızdan tezahüratlar yaparak şehrin çeşitli noktalarında gezen taraftar grupları, maç saatini heyecanla bekliyor.

Yaşar Efe Çıra: "Bu maçta şampiyonluk kutlamalarına başlayacağız inşallah"

Eskişehirsporlu 14 yaşındaki Yaşar Efe Çıra, deplasman için gelen Bursaspor taraftarı hakkında konuştu. Çıra, "Bursasporlular evine geldi. Onlara bu şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Umarım maçı kazanırlar ve şampiyonluklarını kutlarlar; hep beraber eğlenir, coşarız. Bu maçta şampiyonluk kutlamalarına başlayacağız inşallah. Eskişehirspor'a da başarılar diliyoruz; her zaman, her yerde Bursa-ES ES kardeştir, bu kardeşlik hiçbir zaman bitmeyecek. Az önce minibüsten indik; abiler bizimle hep konuştular, hiç kargaşa yok, herkes birbirini çok seviyor. Hiç tanımasak bile birbirimize sarılıyoruz, burada herkes kardeş. Bence Bursa maçı 3-0 alacak" dedi.

"Misafirperverliklerinden dolayı Eskişehir halkına teşekkür ederiz"

Eskişehir'e gelirken yolun çok kalabalık olduğunu söyleyen Fatih isimli bir taraftar, "Minibüsler, otobüsler, özel araçlarıyla veya kendi imkanlarıyla gelen bir sürü taraftarımız vardı. Eskişehir halkına bizi çok güzel ağırladıkları için buradan teşekkür ederiz. Kahvaltımızı yaptık, çi börek yedik; şu an her şey on numara. Misafirperverliklerinden dolayı Eskişehir halkına teşekkür ederiz. İnşallah Eskişehirspor da bu sene bizimle beraber şampiyonluğu tadacak ve bir üst lige yükselecek. Bu dostluğun ve kardeşliğin inşallah Süper Lig'de tekrar buluşmasını bekliyoruz. Bugün farklı bir galibiyet bekliyorum; 4-0, 5-0 gibi net bir skorla Bursa'mıza döneriz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir bizim dostumuz, her zaman böyle devam edecek"

İsmini paylaşmak istemeyen maskeli bir taraftar ise, şunları söyledi:

"Bugün şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Eskişehir bizim dostumuz, her zaman böyle devam edecek. Kısa bir söz söylemek istiyorum, anlayan anladı: Bursaspor her zaman her yerde. Bursaspor burada da evinde. Bursaspor'un bütün deplasmanları evidir, her yer Teksas!" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Bursaspor, Eskişehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 14:02:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.