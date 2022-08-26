Bursaspor'da Tahsin Tam, İsmail Ertekin ve yönetici Mehmet Zahit Yanar konuştu - Son Dakika
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Bursaspor'da Tahsin Tam, İsmail Ertekin ve yönetici Mehmet Zahit Yanar konuştu

26.08.2022 14:08
Bursaspor'da Tahsin Tam, İsmail Ertekin ve yönetici Mehmet Zahit Yanar konuştu

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Sportif Direktör İsmail Ertekin ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, önemli açıklamalar yaptı.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Sportif Direktör İsmail Ertekin ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, önemli açıklamalar yaptı.

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar ile birlikte Sportif Direktör İsmail Ertekin ve Teknik Direktör Tahsin Tam, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin organizasyonunda basın mensupları ile bir araya geldi. Yapılan basın toplantısından Mehmet Zahit Yanar, "Bursaspor'u tekrar eski güzel günlerine kavuşturmak için basın önemli unsur. Hep birlikte Bursaspor'u özlediğimiz günlere kavuşturacağız. İnşallah devamı da gelir bu buluşmaların. Yönetim olarak yeni sezonda en büyük hedefimiz içeride oyuncularımıza personelimize mahcup olmadan ödemelerimizi yapmak. Bizim amacımız idari olarak yükümlülüklerimizi günü gününe getirebilmek. Bundan sonra inşallah mali yapıyı da oturduktan sonra, sportif başarı da gelecektir diye düşünüyoruz" dedi.

"Hep birlikte bu işi becerebiliriz"

Sportif Direktör İsmail Ertekin ise, "Bu işe başladığımızda da söylemiştim, hep beraber küme düştük, basın, takım, şehir. Şimdi tam zamanı, birlikte çıkabilmek için. Bursa şehri olarak inşallah bunu sizlerin vasıtasıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Hep birlikte bu işi becerebiliriz. Şu ana dek de pozitif bir şekilde bizi destekliyorsunuz. Bu hafta başlıyoruz, inşallah her şey gönlümüze göre olur. Zamana ihtiyacımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. O sabrı gösterebilirlerse Bursaspor'un geleceğini kurtarma şansımız var. Üst liglere çok iyi rakamlarla ihraç edebiliriz. Şu anda herkes bir taraftan yazıyor transferi açın diye, haydi Bursa diyorum, herkes destek verirse açabiliriz. Kimse destek vermiyor, nasıl açacağız. Bu çağrıda bulunuyorum. 2005, 2006, 2007'li çok kaliteli oyuncularımız var, bu oyuncular bu liglerde çok para yapmayabilir ama üst liglerde büyük paralara bu takımı kurtarabilir. 3.5 milyonluk bir şehirde birey başına 50-100 lira verdiğini düşünün, genel anlamda böyle desteği bulabilirsek transferi de açar takımı da yukarı taşıyabiliriz. Transfer açılmazsa çocuklarımız çok genç, o sabrı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor'un yetiştirdiği oyunculara güveniyorum"

Teknik Direktör Tahsin Tam da, "Başladığımız ilk günden itibaren çok değerli çalışmalara imza attık birlikte. Bursa şehrinin Bursaspor'un çok büyük bir sinerji oluşturmaya ihtiyacı var. Basın mensuplarının desteğine Bursaspor'un ihtiyacı var, konu Bursaspor. Her geçen gün çalışmaların gelişeceğinin sinyallerini aldık. Genel fotoğraf başlangıçta söylediğim yerde, Bursaspor'un yetiştirdiği oyunculara güveniyorum. Bursaspor markası bugünkü ben olmama katkı sağlamıştır, oyuncularımız her geçen gün gelişiyor. O sabrı ortaya koyabilirsek, o gayreti fazlasıyla göstereceğiz. Play-Off için o mücadeleyi ortaya koyacağız. Çok genç takımız. 18.3 yaş ortalamasıyla maçı oynamışız, bu bir rekor. Bu çocukları geliştirmek çok hızlı olmuyor, mental ve fiziksel yönden gelişmeleri gerekiyor. Yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz, her geçen gün gelişimi görüyoruz. Onlar da kendilerine, markaya değer katacaklar. Aidiyet duygusunu da artırmak istiyoruz, yaşanan sıkıntılardan birisi de aidiyet duygusunda bozulmalar olmuş. Bursaspor markasının onları bir yere taşıyacağını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu markaya çok hizmet etmeden bir yerlere giden kardeşlerimiz, dışarıda kendi beklentilerini karşılayamadılar. Önce kendilerini geliştirecek, Bursaspor'a değer katacak ondan sonra bizler, yönetim kurulumuz onun planını yaparız" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İsmail Ertekin, Bursaspor, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da Tahsin Tam, İsmail Ertekin ve yönetici Mehmet Zahit Yanar konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da Tahsin Tam, İsmail Ertekin ve yönetici Mehmet Zahit Yanar konuştu - Son Dakika
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