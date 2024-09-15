Bursaspor, Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor, Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 Yenerek Galip Geldi

Bursaspor, Tokat Belediye Plevne Spor\'u 3-0 Yenerek Galip Geldi

TFF 3. Lig 1. Grup 2. haftasında Bursaspor, evinde Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 mağlup etti. Goller İlhan Depe, Mücahit Can Akçay ve Ahmet İlhan Özek'ten geldi.

15.09.2024 21:01  Güncelleme: 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup 2. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Şahin Berker, Ünal Doğru, Ahmet Emre Akbulut

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Furkan Sakı dk. 78), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Yiğitali Bayrak (Bilal Güney dk. 86), Sedat Cengiz (Barış Dalkıran dk. 60), Mücahit Can Akçay (Bora Yılmaz dk. 78), Eren Tunalı (Hamza Gür dk. 60), Mehmet Yiğit, Musa Çağıran

Yedekler: Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver, Hamza Baran Arıkan, Mustafa Genç, Mehmet Çetin

Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla

Tokat Belediye Plevne Spor: Ebubekir Elihoş, Muhammed Emin Yavaş (Kadir Can Gündoğdu dk. 76), Muhsin Polat, Mustafa Gürkan Varlık (Umut Can Kanber dk. 85), Deniz Pala, Emin Kaan Arslan, Ataberk Gök (Serkan Gürses dk. 76), Özgür Sürer (Fırat Küçükgülmez dk. 85), Recep Daylak, Murat Can Böükbaşı, Haydar Deniz

Yedekler: Muhammet Doğukan Demir, Ömerhan Çıldır, Yusuf Kara, Eren Özdemir, Özgür Çek, Berk Kal

Teknik Direktör: Yusuf Tokaç

Goller: İlhan Depe (dk. 33), Mücahit Can Akçay (dk. 74), Ahmet İlhan Özek (dk. 87) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Muhammed Yavaş, Ömerhan Çıldır (Tokat Belediye Plevne Spor) - BURSA

Kaynak: İHA

Ahmet İlhan Özek, Yerel Haberler, Mücahit Can, İlhan Depe, Bursaspor, 3-sayfa, Futbol, bursa, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:45:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor, Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement