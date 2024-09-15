Bursaspor, Tokat Belediye Plevne Spor\'u 3-0 Yenerek Galip Geldi

TFF 3. Lig 1. Grup 2. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Şahin Berker, Ünal Doğru, Ahmet Emre Akbulut
Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Furkan Sakı dk. 78), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Yiğitali Bayrak (Bilal Güney dk. 86), Sedat Cengiz (Barış Dalkıran dk. 60), Mücahit Can Akçay (Bora Yılmaz dk. 78), Eren Tunalı (Hamza Gür dk. 60), Mehmet Yiğit, Musa Çağıran
Yedekler: Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver, Hamza Baran Arıkan, Mustafa Genç, Mehmet Çetin
Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla
Tokat Belediye Plevne Spor: Ebubekir Elihoş, Muhammed Emin Yavaş (Kadir Can Gündoğdu dk. 76), Muhsin Polat, Mustafa Gürkan Varlık (Umut Can Kanber dk. 85), Deniz Pala, Emin Kaan Arslan, Ataberk Gök (Serkan Gürses dk. 76), Özgür Sürer (Fırat Küçükgülmez dk. 85), Recep Daylak, Murat Can Böükbaşı, Haydar Deniz
Yedekler: Muhammet Doğukan Demir, Ömerhan Çıldır, Yusuf Kara, Eren Özdemir, Özgür Çek, Berk Kal
Teknik Direktör: Yusuf Tokaç
Goller: İlhan Depe (dk. 33), Mücahit Can Akçay (dk. 74), Ahmet İlhan Özek (dk. 87) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Muhammed Yavaş, Ömerhan Çıldır (Tokat Belediye Plevne Spor) - BURSA
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