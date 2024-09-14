Bursaspor'un İlk İç Saha Maçına Büyük İlgi! - Son Dakika
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Spor

Bursaspor'un İlk İç Saha Maçına Büyük İlgi!

Bursaspor\'un İlk İç Saha Maçına Büyük İlgi!

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor, yarın yapacağı Tokat Belediye Plevne Spor maçında 43 bin kapasiteli stadyumda 37 bin bilet satıldı. Boş koltuk kalması beklenmiyor.

14.09.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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TFF 3. Lig'de ilk iç saha maçına yarın çıkacak olan Bursaspor'u taraftarı yalnız bırakmayacak. An itibariyle 37 bin biletin satıldığı 43 bin kapasiteli Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda boş koltuğun kalması beklenmiyor.

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Türkiye'nin köklü takımlarından Bursaspor, bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Yeniden yapılanan ve şampiyonluk hedefleyen yeşil-beyazlı takımı, taraftarı da yalnız bırakmayacak. Yarın saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Tokat Belediye Plevne Spor maçı için tam 37 bin bilet satıldı. TFF 3. Lig rekoru olacak olan bu rakamın bugün ve yarın daha da yükselmesi ve mücadelenin kapalı gişe oynanması bekleniyor.

Başkan Enes Çelik'ten toplu taşıma uyarısı!

Yaklaşık 43 bin taraftarın mücadeleyi yerinde izlemesi beklenirken, Bursaspor Başkanı Enes Çelik de taraftarları toplu taşımayla stada gelmesi için uyardı. Başkan Çelik şunları söyledi: "Değerli Bursasporlular, Pazar günü sahamızda oynayacağımız Tokat Belediye Plevne Spor maçı öncesinde, taraftar sayımızın 37.000'e ulaştığını büyük bir memnuniyetle paylaşmak isterim. Bu uzun yolculuğun daha başındayken bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca, maça gelirken özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmanızı rica ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor'un İlk İç Saha Maçına Büyük İlgi! - Son Dakika

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