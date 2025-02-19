Bursaspor\'un Kahramanmaraşspor Maçı Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

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BURSASPOR'un bu hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu hafta sonu oynanması planlanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelendiği açıklandı. Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan Çarşamba gününe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımlarının bu haftaki maçların da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacağını duyurdu.