Bursaspor'un Stadyumu Yeni İsim Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor'un Stadyumu Yeni İsim Aldı

Bursaspor\'un Stadyumu Yeni İsim Aldı

Bursaspor'un stadyumu, 40 milyon TL ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu oldu.

31.10.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa spor futbol takımının maçlarını oynadığı stadyumun yeni ismi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu oldu.

Bursaspor Kulübü'nün futbol maçlarını oynadığı stadyumun isim sponsoru değişti. Yapılan anlaşma sonucu stadyumun yeni ismi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak belirlendi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve basın mensupları katıldı.

Stadyum isminin 1,5 yıllığına 40 milyon TL bedelle Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak değiştiğini söyleyen Enes Çelik, "Bursaspor bugün 29 bin 370 kombine bilet satışıyla profesyonel liglerde en fazla kombine bilet satan ilk 3 kulüpten biri olurken, ilk saha seyirci doluluk oranında ise lider konumdadır. Verdiğim röportajlarda şehir inandığı zaman hangi ligde olduğunuzun bir önemi yok demiştim. Şimdi kentte oluşan birlik ve beraberlikle bunun karşılığını da tüm camia olarak almaya başladık. Bursa'ya ve Türkiye için önemli olan firma, kurum ve iş insanlarımızı yanımızda görmek bizlere bugünün yanı sıra gelecek adına da güven veriyor. Bursaspor'un yeniden eski günlerine kavuşması yönünde attığımız adımlar çerçevesinde bugün yine çok önemli bir anlaşma imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "85 milyondan fazla kişiyi besleyen bir şirketin bir başka örneği daha olmayan altyapısını oluşturuyoruz. Kültürümüze, geleneklerimize ve bu eşsiz topraklarda var olan değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bursa, bu ülkenin göz bebeği bir şehirdir. Şehrimizi daha da ileriye taşımak ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bursaspor Kulübü'nün zengin geçmişi, dünü bugünü ve gelecekte elde edeceği başarılara ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Spor kulübümüzü hep beraber başarılı günlerine döndürmek için var gücümüz ile çalışacağız. Bu iş birliğinin yalnızca kulübe değil, Bursa'nın spor ekosistemine de önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bursaspor, Ekonomi, Futbol, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un Stadyumu Yeni İsim Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor'un Stadyumu Yeni İsim Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.