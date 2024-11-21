Bursaspor, Yağmurda Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Bursaspor, Yağmurda Antrenman Yaptı

Bursaspor, Yağmurda Antrenman Yaptı

Bursaspor, 23 Elazığ FK maçı hazırlıkları kapsamında yağış altında idman yaptı.

21.11.2024 17:46
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23 Elazığ FK maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu akşam yoğun yağış altında çalışma yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular, ağır zemine rağmen gösterdiği performansla Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'yı mutlu etti.

Bursaspor, deplasmanda 23 Elazığ FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Yoğun yağış altında ağrı zemine rağmen çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde taktik idman yaptı.

Bursaspor, 23 Elazığ FK maçı hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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