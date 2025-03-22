Bursaspor, 'Yetim Gülerse Dünya Güler' Projesi ile Çocuklara Moral Verdi - Son Dakika
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Bursaspor, 'Yetim Gülerse Dünya Güler' Projesi ile Çocuklara Moral Verdi

Bursaspor, \'Yetim Gülerse Dünya Güler\' Projesi ile Çocuklara Moral Verdi

Bursaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile oynadığı maçta, İHH'nın projesi kapsamında yetim çocuklarla sahaya çıkarak toplumsal duyarlılığa dikkat çekti. 'Yetim Gülerse Dünya Güler' pankartıyla gerçekleştirilen etkinlik, duygusal anlara sahne oldu ve büyük destek topladı.

22.03.2025 18:57  Güncelleme: 19:01
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Bursaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşmaya çocuklarla birlikte 'Yetim Gülerse Dünya Güler' pankartıyla çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi'nin 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi çerçevesinde, Bursa'da desteklenen yetim çocuklar futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Bursasporlu oyuncular, bu özel anı vurgulamak amacıyla 'Yetim Gülerse Dünya Güler' pankartı taşıyarak toplumsal duyarlılığa dikkat çekti. Tribünlerden büyük destek gören etkinlik, duygusal anlara sahne oldu. Bursaspor, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gösterirken, bu anlamlı etkinlik ile yetim çocuklara moral olmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledi. Minik misafirler, Bursasporlu oyuncularla birlikte sahaya çıkmanın gururunu yaşarken, tribünlerin sıcak ilgisiyle mutlu anlar geçirdi. Bursaspor yönetimi, sporun yalnızca saha içinde değil, topluma katkı sağlayan bir güç olduğunu belirterek benzer projelere devam edeceklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor, 'Yetim Gülerse Dünya Güler' Projesi ile Çocuklara Moral Verdi - Son Dakika

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