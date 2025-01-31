Buruk: Basit Goller Yedik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok pozisyon vermedik ama basit goller yedik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk, "Maçın başını aslında çok dinamik, çok iştahlı oynamadık. Kendi oyunumuzun dışında rakibe bazen topu verdik. Devamında bence daha çok maçın içerisine girdik. İkinci yarı son bölüm, son yarım saat daha da iyiydi; ama çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Bir Avrupa maçında girebileceğiniz pozisyonların maksimumuna girdik. Çok net pozisyonları kaçırdık" diye konuştu.

"İlk mağlubiyetimiz bu, bizi üzüyor, yaralıyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Ajax karşısında çok net pozisyonları kaçırdıklarını belirterek, "Çok rahat bir şekilde maçı kazanabilirdik. Belki 1 dakika içerisinde 2-2'ye getirebilirdik. Batshuayi ve Osimhen'in pozisyonları vardı. Bu kadar pozisyona girip kaçırıyorsak, bir de üstüne saçma goller yiyorsanız bu tür maçları kaybedersiniz. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Oyunun devamında hamlelerimiz oldu. Burada en iyi niyetiyle oyuncularım oynamaya çalıştı. Turnuvanın büyük bir bölümünde skor yaptık, çok fazla pozisyona girdik. Avrupa Ligi'nde en çok pozisyon üreten takımıyız, en çok gol atan takımlarından biriyiz. Belki en birinci sıradayız bilmiyorum bugünkü maçlardan sonra; ama genel olarak çok fazla gol yedik. Buradan çıkamama nedenimiz, ilk sekize girememe nedenimiz yediğimiz goller. Çok pozisyonlar da vermedik; ama çok da basit goller yedik. Bugün de bu şekilde oldu. Bizim atmamız gerekirken, daha net pozisyonları kaçıran takım bizken, rakibimizin belki tam olarak pozisyon bile diyemeyeceğimiz şeylerde iki tane gol yedik ve maçı da çeviremedik. İlk mağlubiyetimiz tabii bu, bizi üzüyor, yaralıyor" ifadelerini kullandı.

"Takımımıza uygun takviyeler yapacağız"

Avrupa Ligi'nde bir tur fazla oynayacaklarını belirten Buruk, "İlk sekize girseydik bir tur az oynayacaktık. Şimdi hedefimiz tabii ki bundan sonraki turlarda yolumuza devam etmek; ama bugünün özelinde tekrar toparlanıp pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Hep söylüyorum iyi bir kadroya, sahibiz iyi oyunculara sahibiz. Üç tane bu kadronun içerisine Avrupa listesi için üç tane oyuncu yazabileceğiz. Biraz daha oraya odaklanacağız. Bu üç oyuncu kim olacak, hangi mevkiler olacak Bugünün şanssızlığı tabii ki üç tane de cezalı oyuncu verdik. Bunları da düşüneceğiz. Transferin son günleri. Önümüzde bir süre var. Bizim istediğimiz, bizim oyunumuza uygun, takımımıza uygun takviyeler yapacağız" sözlerini sarf etti.

"İki forvetle daha dominat oynadık"

Okan Buruk, hücuma bir oyuncu düşündüklerini belirterek, "3-4-1-2 sistemini Tottenham maçında çok iyi oynamıştık. O tadı damağımızda kalmıştı. Icardi ile oynadık. Daha sonra aynı oyunu çıkartamadık. 1-2 maç Michy ile bunu denedik. Bugün ikinci yarı bunu yaptık. Burada girdiğimiz pozisyonlar oldu. Daha dominant oynadık, arkada da daha dominant oynadık. Oyun içerisinde de hem topa sahip olduk hem pozisyona girdik. İki forvete döndükten sonra rakip cezası sahasında da çok fazla üstünlük kurduk. Oraya daha çok top atabilirdik. Batshuayi ve Osimhen kafa toplarında da etkili oyunculardı. Oraya daha fazla top atabilirdik. Bir de kenarlardan getirdiğimiz ortalarda tabii ki daha çok ulaşabilirdik. İki santraforumuzu bu anlamda daha çok topla buluşabilirdik. İki sistemi de oynayabilen bir Galatasaray var; ama bundan sonraki günlerde transferlerimizle birlikte yine ne oynayacağımız konusunda tabii ki planlarım var. Bu sistemi iyi oynadık. Seviyorum da üçlü oynamayı. Buna da uygun yine oyuncularla aynı sistemi devam ettirmeyi de ileride düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL