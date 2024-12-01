Buruk: Pozisyonları değerlendiremedik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2-2 berabere kaldıkları ikas Eyüpspor maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremedikleri için kazanamadıklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'taki maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın bütün bölümlerinde iyi oynadıklarını ve çok fazla pozisyon ürettiklerini anlatan Buruk, "Özellikle ikinci yarı 2-1 sonrası girdiğimiz pozisyonlarda üçüncü golü atıp maçı erken bitirebilirdik." dedi.

Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in maçın oynanmasına engel olduğunu ileri süren tecrübeli teknik adam, "Bizim öne geçtiğimiz dakikalarda maç oynandı, onun dışında oynanmadı. Maç çok fazla durdu. Berke Özer, sahanın en iyilerinden biriydi. Yaptığı kurtarışlarda çok başarılıydı ama oyunu yavaşlatma ve oynatmama anlamında da sahanın en kötüsüydü. Aslında buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Sarı kartı çok geç gösterdi. Berke, kale arkasından alıp 8 kere su içti." ifadelerini kullandı.

Hakemin de oyunu iyi yönetemediğini dile getiren Buruk, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Bodrum FK maçının ilk yarısında top oyunda 21 dakika kalmıştı. Maçların çoğu oynanmadan geçiyor. Bu bir alışkanlık ama hakemlerin buna izin vermemesi gerekiyor. Herhalde mevcut sistem içinde hakemlere ilk öğretilen oyunu yavaşlatmaları. Onlara, 'Oyun ne kadar yavaş olursa avantajınıza.' diyorlar herhalde. Eyüpspor'da 8-9 kişi yere yattı. Mücadelelerinden dolayı kutluyorum ama sanki üç gün önce rakibimiz maç oynamış gibiydi. Maçta 6 kişiye kramp girdi. Aslında 3 gün önce maç oynayan bizdik. Kramp girecekse Galatasaraylı futbolculara girmeliydi. Ancak maç içinde bu çok fazla kullanıldı. Bunun dışında 1 puan alan rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi açımızdan da en kötü sonlandırma istatistiğini yaşadığımız gündü. 10 tane net pozisyon kaçırmışız. Çok ürettik, az pozisyon vermemize rağmen kalemizde 2 gol gördük. Bizim gibi bir takımın ne olursa olsun, maç oynatılmamaya çalışılsa bile bu golleri atarak kazanması gerekirdi. Takımıma güveniyorum. Eksiklerimiz var."

AZ Alkmaar maçından 3 gün sonra maça çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Üç gün sonra oynadığımız için sakatlık riskini göze alıyorduk ama çok fazla sakatlık olmadı. Maç öncesi de yayıncı kuruluşun ertelememe talebi olmadığını öğrendik. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada yayıncıyı da bu işin içine katmıştı. Bu da bizi üzüyor, güvenimizi kırıyor. Avrupa'daki ülke puanı için takımlarımızın desteklenmesi. Üç takım da yarın oynayabilirdi. Salı günü de oynayabilirdik. Bugün iki puan kaybettik ama oyun ve istek olarak gücümüzü gösterdik." diye konuştu.

"Hakem ve VAR atamaları kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor"

Okan Buruk, hakem atamalarının hem kendilerini hem de taraftarı provoke ettiğini savundu.

Kendi reaksiyonlarının kamuoyunda çok tartışıldığının söylenmesi üzerine Buruk, "Galatasaray olarak önde giden takımız, son iki sezonun şampiyonuyuz. Benim üzerime bir şeylerin yoğunlaşması beklediğimiz şeyler. Ancak hakem atamasının bir yandan da hem taraftar hem de bizi provoke ettiğini düşünüyorum. Hem hakem hem de Video Yardımcı Hakem ataması kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Oyun içinde hakemin çok rahat olmadığını gördük. Çok genç bir hakem. Daha önce bir hata yapılıp Trabzonspor-Fenerbahçe maçına verildi. Orada da iyi bir performans sergilemedi. Biz sadece oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bugün de ne, kim olursa olsun ürettik ama atamadık. Çok fazla net gol pozisyonu kaçırdık. Bunun için üzüleceğiz ama bundan sonraki haftalar sakin oyunumuza odaklanacağız. Ne olursa olsun, karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın büyük takım maçlarını kaldırabilecek profilde olmadığını ileri sürdü.

Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı maçları Galatasaray'ın oynadığı yönündeki bir istatistiğin aktarılması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Topun oyunda kalma süresini hep dile getiriyoruz. Bugün hakem büyük ölçüde faule müsaade etti. Geçen hafta Bodrum FK maçının ilk yarısında top 21 dakika oyunda kalmıştı. Bunu hakemin yönetmesi lazım. Bunu yapacak hakemin elit ve tecrübeli olması gerekiyordu. Bugünkü hakem, büyük maçları yönetebilecek profil değil. Bunu Trabzonspor-Fenerbahçe maçında da gördük. İleride yönetebilir ama bugün bu seviye maçları yönetmesi için çok erken. Bu tür maçlara tecrübesiz hakemleri vererek onlara da yazık ettiklerini düşünüyorum. Hakemlerimizi destekleyeceğiz ama maçı oynatmaları üzerine gitmek gerekiyor. Dünyada hakemlere elit takım ve oyuncuları korumaları, maçı oynatmaları söyleniyor. Bugünkü hakem ikisini de yapmadı."

"Berke maçın içinden çok çaldı"

Okan Buruk, Berke Özer'in maçta zaman çaldığını iddia etti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabaka öncesinde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Galatasaraylı olması üzerinden yapılan yorum ve iddiaların hatırlatılması üzerine "Bu tür şeyler her takıma karşı yapılmaya çalışılıyor. Diğer takımı motive etmek için hocaları ve başkanları üzerinden sarı kart cezaları ve sakatlıklar konuşuluyor. Bu şekilde çok fazla komplo teorisi kurulabilir. Bunun kurulma nedenlerinden biri de rakip takımı sahaya en güçlü ve motive şekilde çıkartabilmek. Rakibimiz çıkıp elinden geleni yaptı. Rakibimizin en iyi performansını sergilemesinden mutlu olurum. Bugün beni rahatsız eden tek şey vakit geçirme. Bu vakit geçirmeye hakem izin veriyor. Rakiplerin de oynama üzerine durması gerek. Bugün Berke maçın içinden çok çaldı. Çok önemli bir performans sergiledi ama benim gözümde geçirdiği zaman ve oyunu yavaşlattığı için olumsuz puan aldı." diyerek sözlerini tamamladı.