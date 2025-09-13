Buse Naz Çakıroğlu Finale Yükseldi - Son Dakika
Buse Naz Çakıroğlu Finale Yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu Finale Yükseldi
13.09.2025 21:09
Buse Naz, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde kazandı ve finale yükseldi. Altın madalya hedefliyor.

İNGİLTERE'DE devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yı 4-1 yenerek finale yükseldi.

Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın, 2 gümüş madalyası olan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, 4'üncü kez dünya finali oynama şansı elde etti. Buse Naz Çakıroğlu yarın TSİ 20.00'de dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yla karşılaşacak.

Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a çıkarttı.

Buse Naz Çakıroğlu, "Altın madalya alarak mutlu bir şekilde ülkeme dönmek istiyorum" diyerek, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu yarın da kazanarak altın madalya almak istediğini söyledi. Artık her sıklette zor maçlar olduğunu vurgulayan Buse Naz, "Teknik olarak eksik olan bir sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel bir maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak gitmek istiyoruz" dedi.

Büyük organizasyonlarda 10'uncu kez final oynayacağının hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın olacak, güzel bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da karşılaşmayı takip etti. Buse Naz'ın maçında başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm takım arkadaşları da milli sporcuya tribünden destek verdi.

Kaynak: DHA

