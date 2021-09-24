Buse Naz Çakıroğlu'ndan, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Olimpiyat madalyasını Türkiye'ye kazandıran Çakıroğlu'nun ziyareti sırasında Milli Takımlar Antrenörü Nazım Yiğit de hazır bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, korona virüs nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, antrenörü Nazım Yiğit ile birlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti. Başkan Gökhan Yüksel, Çakıroğlu ve Yiğit'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Yüksel: "Her zaman sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kartal'dan çıkan bir sporcunun elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüksel, "Yakından tanıdığımız bir arkadaşımızın, kardeşimizin olimpiyatlarda ülkemizi gururlandırması bizleri ayrıca heyecanlandırdı. Buse Naz örneğinde olduğu gibi Kartal'da sporda başarı hikayelerini çoğaltmak istiyoruz. Bunu sporda tesisleşerek sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Atalar Mahallesi'nde yepyeni bir spor kompleksini hizmete açtık. Amatör spor kulüplerimize ve ilçe genelindeki okullarımıza desteklerimiz sürüyor. Kartal'da çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek. Her zaman sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL