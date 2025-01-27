Buse Tosun'a Yalova'da Onur - Son Dakika
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Spor

Buse Tosun'a Yalova'da Onur

Buse Tosun\'a Yalova\'da Onur

Yılın en iyi kadın güreşçisi Buse Tosun'un ismi Yalova'daki spor salonuna verilecek.

27.01.2025 16:28
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Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi kadın güreşçisi seçilen, Dünya, Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun ismi Yalova'da spor salonuna verilecek.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, 2024 yılını değerlendirdi. Kılıç, geçtiğimiz yılın spor alanında önemli başarılarla dolu bir sene olduğunu söyledi. 2024'te güreşte Buse Tosun Çavuşoğlu'nun olimpiyatlarda bronz madalya kazanma başarısını gösterdiğini ifade eden Kılıç, "Kendisi ilimizde yetişmiş bir sporcu ve bu başarı, Yalova adına büyük bir gurur kaynağı. Buse tamamen bizim tesislerimizde, antrenörlerimizle çalışarak bu başarıya ulaştı. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Ayrıca yılın kadın sporcusu seçildi ve Çınarcık Spor Salonu'muza da ismini veriyoruz. Bununla ilgili son aşamadayız" dedi.

Yalova'nın spor turizmi konusunda büyük hedeflere sahip olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Yalova, bulunduğu lokasyon itibariyle çok güzel bir yerde ve ulaşımı çok kolay bir şehir. Hayalim, Yalova'nın turnuvalar kenti haline gelmesi. Bunun için gerekli tesislere ihtiyacımız var ve tesislerimizi Yalova'ya kazandırdığımızda, bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Spor salonları ve açık tenis kortları gibi projelerimiz var. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde nedeniyle bazı projelerimiz ertelendi ama bu yıl onlara daha fazla odaklanacağız." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buse Tosun'a Yalova'da Onur - Son Dakika

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