Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Son Güncelleme: 21.09.2023 22:47

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı. Buse Tosun, finalde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı ve müsabakayı tuşla kazanarak kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Sırbistan başkenti Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse Tosun, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı. Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.

YASEMİN ADAR'DAN SONRA BİR İLK

Milli güreşcimiz Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi olmayı başardı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK TEBRİK ETTİ

Final sonrası Buse Tosun Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcumuzu tebrik etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
23:33 İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi, Sezona 11'de 11'lik Galibiyet Serisiyle Başladı
23:04 Mesajı verdi! Batshuayi, Nordsjaelland maçı sonrası net konuştu
22:40 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki: O çocukları size yedirmeyeceğim
22:41 Samsun'da 2019 yılında belediye başkan adayı olan kadının evinden 15 kamyon çöp çıktı
22:29 Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
22:28 İstanbul'da bir sürücü çarptığı dubaları metrobüs yoluna attı
22:27 Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama
21:47 Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı
21:35 Son Dakika: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'i 3-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 00:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement