Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Sırbistan başkenti Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse Tosun, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı. Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.

YASEMİN ADAR'DAN SONRA BİR İLK

Milli güreşcimiz Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi olmayı başardı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK TEBRİK ETTİ

Final sonrası Buse Tosun Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcumuzu tebrik etti.