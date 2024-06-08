Buse Tosun Çavuşoğlu Macaristan'da altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu Macaristan'da altın madalya kazandı

Buse Tosun Çavuşoğlu Macaristan\'da altın madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda mücadele ederek altın madalya kazandı. Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ise gümüş madalya aldı. Turnuva yarın sona erecek.

08.06.2024 23:23
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Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Venezuela'dan Soleymi Antonieta Caraballo Hernandez ile karşılaştı. Müsabakayı 2-0 kazanan Buse, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 65 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ise gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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