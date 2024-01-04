 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri 2023 oylamasında yer aldı. Busenaz, çevre-yaşam, haber, spor, Deprem: Umut ve Gazze: Kanıt kategorilerindeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı.

Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı
04.01.2024 - 09:23,  Güncelleme: 09:26
Abone Ol

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Busenaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "çevre-yaşam", "haber", "spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Türkiye'ye branşında olimpiyatlardaki tek altın madalyasını kazandıran boksör olan Busenaz, spor kategorisinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladığı kupa töreninde çekilmiş "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafı beğendi.

Busenaz, Dursun Aydemir'in çektiği fotoğrafı neden tercih ettiğine ilişkin, "Kadın voleybolcularımızın elde ettiği bu tarihi başarıyı taçlandırmak gerektiğini düşündüm. Umarım 2024 Paris Olimpiyatları'nda da aynı başarıya imza atarlar." ifadelerini kullandı.

2019 ve 2022'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Busenaz, çevre-yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde ise Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafını seçti.

Busenaz, "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Busenaz Sürmeneli, Deprem, Dünya, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika


10:04
MİT, Irak Süleymaniye'de Türkiye'ye yönelik eylem planları yapan teröristi etkisiz hale getirdi MİT, Irak Süleymaniye'de Türkiye'ye yönelik eylem planları yapan teröristi etkisiz hale getirdi
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12
Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33
Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek

Son Dakika
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
07:15 İran'daki terör saldırılarında parmakları var mı? İsrail'den ilk açıklama
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:20:38. #1.12#
SON DAKİKA: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement