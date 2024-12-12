Bütün İspanya Samet Akaydın'ı konuşuyor - Son Dakika
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Bütün İspanya Samet Akaydın'ı konuşuyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olması İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol medyası, Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti ve Samet Akaydin'in hatalı oyununu manşetlerine taşıdı.

12.12.2024 10:06  Güncelleme: 10:28
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Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. İspanyol basını, Athletic'in galibiyetine geniş yer ayırırken Samet Akaydin'in 1. gole sebebiyet veren hatasını da manşetlerine taşıdı.

İşte o manşetler;

Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" ifadeleri yer aldı.

El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti." denildi.

El Pais'te Fenerbahçe galibiyetinde Inaki Williams'ı ön plana çıkardı. El Pais'in haberinde, "Inaki Williams, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yok etti." diye belirtildi.

AS'ta ise, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.

Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu." şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler." denildi.

Claro Sports haberinde Samet Akaydin'in Athletic'e golü getiren hatasına yer verdi. Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon için, "Samet Akaydin'ın Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan hatası Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi." ifadeleri kullanıldı.

Bütün İspanya Samet Akaydın\'ı konuşuyor

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Son Dakika Spor Bütün İspanya Samet Akaydın'ı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • deyvani10 :
    koskocaman fenerbahçe. samet ve mertin sol bekligine kaldi 23 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu ligin en kaliteli aynı zamanda en tecrübesiz kadrosu Beşiktaşta fenerden bir cacık olmaz düşünün Beşiktaş moralsiz bu halde bile derbi falan dinlenmiyor eziyor rakiplerini Beşiktaş şampiyon olamıyorsa eyüp yada samsunspor şampiyon olsun 4 13 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    samette gram kabahat yok adamın kapasitesi bu. asıl suçlu bizi bu futbolculara mahkum eden basiretsiz yönetimde 8 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yıldız Futbolcu Ya Boş Adam degil 7 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Fenerbahçe aziz yıldırım i seçmeyerek hayatının hatasını yaptı 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Muhtemelen samet'in büyük başarısı'nı konu konuşuyorlardır başka neyi konuşabilirler'ki 5 0 Yanıtla
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