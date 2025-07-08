BUÜ Kadın Hentbol Takımı\'ndan Çifte Zafer

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kadın Plaj Hentbolu Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında iki farklı branşta birincilik unvanı kazandı.

Bu yıl 26.'sı düzenlenen Türkiye Üniversiteler Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. BUÜ Kadın Plaj Hentbol Takımı, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla rakiplerine fark atarak büyük bir zafer elde etti. Daha önce de Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Hentbol Süper Ligine yükselme maçlarında yenilgisiz şampiyon olarak Süper Lige yükselme hakkı elde eden takım, böylelikle çifte zafer kazanmış oldu.

Rektörden tebrik ve destek sözü

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu önemli başarının ardından şampiyon kadın hentbol takımını makamında kabul ederek tebrik etti. Oyuncu ve hocalarla bir araya gelen Rektör Yılmaz, takımın gösterdiği başarının üniversitemizin spor alanındaki iddiasını bir kez daha kanıtladığını belirterek; "Sporcularımızın bu azmi ve başarısı hepimizi gururlandırıyor. Süper Lig'de de aynı kararlılıkla mücadele edeceklerine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, SKS Daire Başkanı Erkan Suveydas, Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, Spor Müdürü Mehmet Şerif Arslan, Öğr. Gör. Mine Topsaç ve Dr. Öğr. Üyesi Okan Gültekin de hazır bulundu. - BURSA