Büyük heyecan öncesi barikatlara koştular! İşte nedeni

30.05.2026 15:58
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Arsenal ile PSG karşı karşıya gelecek. Tarihi mücadele öncesinde Paris'teki birçok işletme, olası kutlama ve taşkınlıklara karşı vitrinlerini barikatlarla kapatarak önlem aldı. Şehirde güvenlik önlemleri artırılırken, gözler hem final mücadelesine hem de maç sonrası oluşacak atmosfere çevrildi.

PARİS'TE FİNAL HEYECANI BAŞLADI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Bu akşam oynanacak dev finalde İngiliz temsilcisi Arsenal ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Paris'te hareketlilik üst seviyeye çıktı.

İŞLETMELERDEN DİKKAT ÇEKEN ÖNLEM

Final öncesi kent merkezindeki birçok işletme, olası kutlamalar ve yaşanabilecek taşkınlıklara karşı önlem almaya başladı. Mağaza ve restoran sahiplerinin vitrinlerini ahşap paneller ve metal barikatlarla kapattığı görüldü. Özellikle şehir merkezindeki yoğun bölgelerde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı dikkat çekti.

OLASI OLAYLARA KARŞI HAZIRLIK

PSG'nin tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma ihtimali nedeniyle şehirde büyük bir heyecan yaşanıyor. Yetkililer ve işletme sahipleri, maç sonrası yaşanabilecek yoğun kalabalık ve kutlamalara karşı tedbirlerini önceden aldı. Paris sokaklarında kurulan koruma bariyerleri, final öncesinin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

GÖZLER ARSENAL-PSG MAÇINDA

Futbolseverlerin merakla beklediği finalde Arsenal ile PSG, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın sonucu kadar, maç sonrasında Paris'te yaşanacak atmosfer de şimdiden merak konusu haline geldi.

PSG-ARSENAL MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev finalde Paris Saint Germain ile Arsenal bu akşam karşı karşıya gelecek. PSG ile Arsenal arasındaki final Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi finalini Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Siedel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Arsenal finali TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

