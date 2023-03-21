Büyük kulüpler peşinden koşuyordu! Fransız temsilcisi, Arda Güler için harekete geçiyor

Avrupa ekipleri, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in peşini bırakmıyor. Barcelona, PSG ve Atletico Madrid gibi takımlarla adı anılan genç yıldız için son olarak sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MARSİLYA BAŞKANI, ARDA'YA HAYRAN OLDU

İtalyan basınında çıkan haberlerde Arda Güler'e Fransız ekibi Marsilya'nın talip olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Sevilla ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Arda'yı izleyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, genç futbolcuyu takımında istediği belirtildi.

FENERBAHÇE, 15 MİLYON EUROYU AZ BULUYOR

Marsilya'nın Arda Güler'i 15 milyon euroya transfer edebileceği iddia ediliyor. Ancak Fenerbahçe'nin mevcut bonservisi 11 milyon euro olan Güler'i 15 milyon euronun çok daha üzerinde bir paraya göndermesi bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.