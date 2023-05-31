Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak - Son Dakika
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Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak

Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak

31.05.2023 18:10

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Porteklizli teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği tartışılıyor. Jesus'un forma adaletinden rahatsız olan Emre Mor, İsmail, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler gibi kilit isimler, tecrübeli hocanın takımda kalması halinde ayrılmayı düşünüyor.

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ortaya koyduğu performansla tüm camiayı ikiye böldü. 68 yaşındaki hocanın forma adaleti ve büyük maçlarda alınan skorlar, geleceğini tehlikeye attı. Fenerbahçe'de kalma niyeti olan Jesus'a güven azalmış durumda. Bazı taraftarlar istikrar sebebiyle hocanın kalmasını gerektiğini savunsa da çoğunluk gönderilmesini istiyor.

FUTBOLCULAR MUTSUZ

Emre Mor, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Arda Güler gibi kilit isimler hocanın forma adaletinden ve davranışlarından rahatsız. Mukavelesi dolan Miha Zajc, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu dönüş yapmadı. Jesus kalırsa Zajc gidici. Diğer isimler de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor bekliyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak

SON ŞANS TÜRKİYE KUPASI

Uzun süre favori gösterildiği Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve sahasında derbileri kaybeden Fenerbahçe'de Jorge Jesus için son bir şans kaldı. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'e karşı sınav verecek. Kupa'nın kaybedilmesi halinde Jesus için her şey bitmiş olacak.

YORUMLAR (1)
  • Bulent Cebeci: Kulübün selameti için bir an önce jorge jesus ve ali koç ile yollar ayrılmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hatayı kendi camiasında buldu! Arda Güler'den kaybedilen şampiyonluk sonrası net açıklama Hatayı kendi camiasında buldu! Arda Güler'den kaybedilen şampiyonluk sonrası net açıklama

Jorge Jesus, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak - Son Dakika


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