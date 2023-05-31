Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ortaya koyduğu performansla tüm camiayı ikiye böldü. 68 yaşındaki hocanın forma adaleti ve büyük maçlarda alınan skorlar, geleceğini tehlikeye attı. Fenerbahçe'de kalma niyeti olan Jesus'a güven azalmış durumda. Bazı taraftarlar istikrar sebebiyle hocanın kalmasını gerektiğini savunsa da çoğunluk gönderilmesini istiyor.

FUTBOLCULAR MUTSUZ

Emre Mor, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Osayi Samuel, Arda Güler gibi kilit isimler hocanın forma adaletinden ve davranışlarından rahatsız. Mukavelesi dolan Miha Zajc, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu dönüş yapmadı. Jesus kalırsa Zajc gidici. Diğer isimler de gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

SON ŞANS TÜRKİYE KUPASI

Uzun süre favori gösterildiği Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve sahasında derbileri kaybeden Fenerbahçe'de Jorge Jesus için son bir şans kaldı. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'e karşı sınav verecek. Kupa'nın kaybedilmesi halinde Jesus için her şey bitmiş olacak.