Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin eski yıldızı için düğmeye bastı - Son Dakika
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Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin eski yıldızı için düğmeye bastı

13.12.2022 12:07

Büyük umutlarla gittiği İskoç ekibinde yeterli süreyi bulamayan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek için harekete geçti. Van Aanholt'u gözden çıkaran Okan Buruk, sol bek pozisyonunu tamamen yerli oyunculara emanet etmek istiyor. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan genç yetenek Rıdvan Yılmaz'ı kiralık dahi olsa da kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmek istiyor.

Ara transfer döneminin yaklaşasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un yeterli bulmadığı Van Aanholt'un yerine daha başarılı bir oyuncu almak istediği öğrenildi. Sol bek pozisyonunu özellikle doldurmak isteyen Buruk, Rangers'ta yeterli süreyi alamadığı için kendisini gösteremeyen Rıdvan Yılmaz'ı özellikle kadrosuna katmak istiyor.

OKAN BURUK ÖZELLİKLE İSTİYOR

Galatasaray Rıdvan Yılmaz transferi için harekete geçmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak dahi olsa kadrosunda görmek istediği ve sol bek pozisyonunu tamamen yerli oyunculardan oluşturmak istediği öğrenildi.

RANGERS'TA YETERLİ SÜREYİ ALAMADI

Galatasaray, Beşiktaş'tan 4 milyon euroya gittiği Rangers'ta yeterli süreleri bulamayan ve sakatlıklar yaşayan Rıdvan'ı öncelikle kiralamayı düşünüyor. Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla gittiği Rangers'ta isteneni veremeyen Rıdvan'ın transferini bir an önce gerçekleştirmek istediği bildirildi.

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Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin genç yıldızı için düğmeye bastı Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin genç yıldızı için düğmeye bastı Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin genç yıldızı için düğmeye bastı Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin genç yıldızı için düğmeye bastı

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Son Dakika Spor Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin eski yıldızı için düğmeye bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray kolları sıvadı! Ezeli rakibinin eski yıldızı için düğmeye bastı - Son Dakika
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