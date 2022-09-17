Hull City'den üst üste dördüncü mağlubiyet! Artık küme düşme hattındalar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City, aldığı mağlubiyetlerle gündemde. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan turuncu-siyahlarda işler yolunda gitmiyor. Takımın başında bulunan ve aynı zamanda Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Şota Arveladze için çember daralıyor.
Hull City, Championship'in 10. haftasında Swansea City deplasmanında konuk oldu. İlk yarının 0-0 bittiği maçta, ikinci yarı üst üste kalesinde goller gören Hull City sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Hull City, geçtiğimiz haftalarda da QPR, Sheffield United ve Stoke City'ye de mağlup olmuştu.
Hull City taraftarından büyük sevgi gören Acun Ilıcalı'nın, teknik adam konusunda yanlış yaptığı düşünülüyor. Turuncu-siyahlı takımın başında bulunan Şota Arveladze için taraftarlar, "Hocanın değişmesi gerekiyor." yorumlarında bulunuyor.Ilıcalı'nın ise önümüzde ki günlerde nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu olmuş durumda.
Deplasmanda aldığı son yenilgiyle birlikte Hull City, 11 puanda kalmaya devam ediyor. Geçen hafta Championship'in 15. sırasında bulunan Kaplanlar, Swansea maçı sonrası 18. sıraya geriledi.
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