Hull City'den üst üste dördüncü mağlubiyet! Artık küme düşme hattındalar - Son Dakika
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Hull City'den üst üste dördüncü mağlubiyet! Artık küme düşme hattındalar

17.09.2022 17:39

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 10. haftasında Swansea City'ye konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında üst üste kalesinde goller gören Hull City, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Ligde üst üste dördüncü yenilgisiyle yüzleşen Hull City, bu maçın öncesinde QPR, Sheffield United ve Stoke City'ye arka arkaya mağlup olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City, aldığı mağlubiyetlerle gündemde. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan turuncu-siyahlarda işler yolunda gitmiyor. Takımın başında bulunan ve aynı zamanda Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Şota Arveladze için çember daralıyor.

KÖTÜ GİDİŞAT DURDURULAMIYOR

Hull City, Championship'in 10. haftasında Swansea City deplasmanında konuk oldu. İlk yarının 0-0 bittiği maçta, ikinci yarı üst üste kalesinde goller gören Hull City sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Hull City, geçtiğimiz haftalarda da QPR, Sheffield United ve Stoke City'ye de mağlup olmuştu.

TARAFTAR HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

Hull City taraftarından büyük sevgi gören Acun Ilıcalı'nın, teknik adam konusunda yanlış yaptığı düşünülüyor. Turuncu-siyahlı takımın başında bulunan Şota Arveladze için taraftarlar, "Hocanın değişmesi gerekiyor." yorumlarında bulunuyor.Ilıcalı'nın ise önümüzde ki günlerde nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu olmuş durumda.

3 SIRA DAHA GERİLEDİ

Deplasmanda aldığı son yenilgiyle birlikte Hull City, 11 puanda kalmaya devam ediyor. Geçen hafta Championship'in 15. sırasında bulunan Kaplanlar, Swansea maçı sonrası 18. sıraya geriledi.


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Son Dakika Spor Hull City'den üst üste dördüncü mağlubiyet! Artık küme düşme hattındalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hull City'den üst üste dördüncü mağlubiyet! Artık küme düşme hattındalar - Son Dakika
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